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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı

Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı

Şahısların götürülmesinden detay

Polis Aracı Polis Uyuşturucu Akalan Ehliyetsiz Sürücü 

-Olay yerinden detay
-Kaza yapan polis aracı ve otomobilden detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, 07 TZ 258 plakalı Renault marka otomobil, devriye halinde olan bir polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takip ettiği otomobilin içindeki O.Y ve M.K, otomobilden inerek sanayi içerisinde kaçmaya başladı.
Kaçan şahıslar ekiplerin çalışmaları neticesinde 6032. Sokak içerisinde yakalanırken, otomobil sürücüsü O.Y.’nin ehliyetinin olmadığı ve cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Ayrıca yakalanan şahısların üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Yakalanan O.Y. ve M.K. gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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