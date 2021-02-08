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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polis aracına çarpıp kaçan alkollü sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı

Polis aracına çarpıp kaçan alkollü sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı

Şüphelilerden görüntü

Polis Aracı Alkollü Sürücü Akalan Araç Kullanmak Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, alkollü sürücü otomobili ile polis aracına çarptıktan sonra hızla kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobilin önü ekipler tarafından kesilerek, sürücü ve yanında bulunan kişi yakalanıp gözaltına alındı. Olay gece saatlerinde, Bayraklı ilçesi 7020 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hyundai marka 35 KD 5825 plakalı otomobilin sürücüsü Samet A., yol kenarından bulunan polis aracına çarptı. Çarptıktan sonra ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü Samet A., polis ekiplerinden kaçmaya başladı.
Yaşanan uzun kovalamacanın ardından araç, Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 1561 Sokak’ta ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Sürücü ve yanında bulunan Uğurcan A., polisler tarafından gözaltına alındı. Sürücü 191 promil alkollü çıktı Karakola götürülen şahısların yapılan alkol testlerinde sürücü Samet A’nın 191 promil alkollü çıktığı belirtilirken, her iki şahsa da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ayrıca sürücü Samet A’ya alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Öte yandan, olayda yaralanan olmazken, hasar gören polis aracı karakol önüne çekildi. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ise olay yerine gelen çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
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