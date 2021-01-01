Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Bariyerlere saplanan araç

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Memuru Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ekiplerin çalışması
-Aracın kaldırılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Mecidiyeköy mevkiinde kontrolden çıkan polis aracı bariyerlere saplandı- Kazada yaralanan iki polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde içerisinde trafik polislerinin olduğu polis otosu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Feci kazada araç içerisinde yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 08.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zincirlikuyu’dan Çağlayan istikametine 34 A 56537 plakalı polis otosuyla seyreden polis ekibi, sapağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sapakta bariyerlere saplandı. Kaza sonucu aracın içerisindeki 2 polis memuru yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis otosu bariyerlere ok gibi saplandı Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarının yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Memurların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir süre inceleme yaparak tutanak tuttu. Hareket kabiliyetini kaybeden araç, çekici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı