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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polis alkışlayarak içeri girdi... Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını

Polis alkışlayarak içeri girdi... Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını

Eğlenceden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Akalan Harekete Geç Polis Baskını Kışla 


- Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Kumkapı'da bir balık restoranında müzikli eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Restorana giren ekipler, üst katta üç kadın ve bir erkeğin alkol alarak canlı müzik eşliğinde eğlendiklerini gördü. Masada oturan 4 kişi hakkında korona virüs tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı. İş yeri sahibi H.A. hakkında da tutanak tutuldu. (ÖFA
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