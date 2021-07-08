Polis 72 saatlik görüntüyü inceleyerek yankesiciyi yakaladı

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması



( VAN ) VAN



- Van’da 72 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, iki ayrı yankesicilik olayının şüphelisini yakaladı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen cepçilik yöntemiyle yapılan 2 ayrı yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce; 25 farklı iş yeri kamerası ve MOBESE kameralarından yaklaşık 72 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, olayların faili olduğu tespit edilen A.U. isimli şahıs çalıntı 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve yapılan gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Şüpheli şahsın üzerinde ele geçirilen 2 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.

