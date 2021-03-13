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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Policool Yapı Kimyasalları ikinci fabrikasını açıyor

Policool Yapı Kimyasalları ikinci fabrikasını açıyor

Görüntü Dökümü

Fabrika Teknoloji Kimya Gesi 

- -Dron görüntüsü organize sanayi alanından detay
- -Dron görüntüsü yapı kimyasal fabrikasından detay
- -Dron görüntüsü yeni fabrika alanından detay
- -yapı kimyasalları fabrikasında üretim yapılmasından detay
- -Üretilen yapı kimyasalları paketlenmesinden detay
- -Mühendislerin çalışmalarından detay
- - Policool Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkan Üyesi Mustafa Çiftçi röportaj
- -Mühendislerin ısı yalıtımda yaptığı çalışmalardan detay
- - Policool Yapı Kimyasalları fabrikasından detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Beşiri ilçesi Danalı köyü yolunda yalıtım ve yapı kimyasalları üretimi yapan Policool Fabrikası, Organize Sanayi Bölgesinde bölgenin en büyük tesisini açmaya hazırlanıyor. Şuan 35 kişinin istihdam edildiği Policool Fabrikasında yeni açılacak tesis ile bu sayının 130’a çıkacağı belirtildi. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Policool Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkan Üyesi Mustafa Çiftçi istihdamın arttırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çiftçi, “Firmamız Policool Yapı Kimyasalları ismi ile yalıtım teknoloji ürünleri üretmektedir. 7 bin 500 metrekarelik fabrikamızın yanı sıra 16 bin 500 metrekare alan ile bölgenin en büyük tesisi olarak Batman Organize Sanayinde faaliyete başlayacağız. Yapı kimyasallarının yanı sıra ısı yalıtım ve ses yalıtım ürünleri üretmekteyiz. Ortadoğu, Afrika kıtası, Avrupa kıtasının bazı ülkelerine ihracatlarımız bulunmaktadır. Kurduğumuz yeni tesisimizde ihracat açısından bölgemizin lojistiğinden faydalanmaktayız. 81 ilin tamamında Policool bayrağını dalgalanmaktan gurur yaşamaktayız. Yeni kurulan tesisimizde 130 personel istihdam sağlayıp pandemi sürecinde istihdama yönelik çalışmalarımızda Valimiz Hulusi Şahin’in büyük katkıları bulunmaktadır. Kendilerine şükranlarımızı sunarız. İstihdama yönelik çalışmalarımız her zaman devam edecektir” dedi.
(OA-AKK-E)
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