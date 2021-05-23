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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Polen üreten kavak ağaçlarının yerine ıhlamur fidanları dikilecek

Polen üreten kavak ağaçlarının yerine ıhlamur fidanları dikilecek

Genel görüntü

Mülkiye 

-Polenlerden görüntü
-Ağaçlardan görüntü
-Bahçeyi beyaza bürüten polenlerden görüntü
-mahalleden görüntü
-Değişik açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenleri üreten kavak ağaçlarının kesilerek yerine ıhlamur fidanları dikilmesine karar verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar ilçe sakinlerini sevindirdi. Toplum sağlığını tehdit eder hale gelmesi nedeniyle kavak ağaçları yerine şehir yaşantısına daha uygun ıhlamur ağacının öncelikli olarak tercih edileceği belirtilen kararda, “Özel mülkiyetteki kavak ağaçlarının vatandaşlarımız tarafından kaldırılması önceliklidir. İmkanı olmayanların Yüksekova Belediyesinden yardım istemeleri halinde yardımcı olunacaktır” denildi.
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