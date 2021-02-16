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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Polatlı'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahsa linç girişimi

Polatlı'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahsa linç girişimi

-linç girişimi

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucu Bonzai Akalan Pompalı Tüfek Linç Girişimi 


- Ankara’nın Polatlı İlçesinde 20 yaşındaki bir gencin uyuşturucu kullanmasının ardından intihar ettiği iddiasının ardından vatandaşlar sokaklarda gördükleri uyuşturucu satıcıları oldukları öne sürülen şahısları dövdü. Polatlı’ya bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda H. D. (20) bonzai adlı uyuşturucuyu kullandıktan sonra evlerindeki pompalı tüfekle intihar ettiği iddia edildi. Bu iddia üzerine Esentepe Mahallesinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen E.C.'yi yakalayan vatandaşlar şahsın boynuna kemer taktıktan sonra caddede gezdirdi ve darp etti. Polis şahsı linçten kurtarırken, H. D.’ye uyuşturucu sattığı öne sürülen M.E. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. (BST-BC -
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