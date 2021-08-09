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Polatlı’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polatlı’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Polatlı’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Operasyonla ilgili görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Çatı Katı Hint Keneviri Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 


- Ankara’nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde yaptıkları çalışmada, Cumhuriyet mahallesinde bir apartmanın çatı kısmında esrar yetiştirildiğinin bilgisini aldı. Ekipler, tespit edilen adrese yaptıkları operasyonda çatı katında 378 gram esrar maddesi, 32 parça halinde 62.55 gram kenevir tohumu, 3 adet ekstazi hap, 3 adet saksı içerisinde, 3 adet bardak içerisinde olmak üzere 6 kök ekili vaziyette hint keneviri bitkisi, 1 adet kuru sıkı tabanca, sera sisteminde kullanılan ısıtıcı, havalandırma aparatları, bitki güçlendirici, ışıklandırma sistemleri ve ısı yalıtım sistemleri ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. ve F.U. ekiplerin yaptıkları operasyonda gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MKM-
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