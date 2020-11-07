Polatlı'da dev tefeci operasyonu

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri üç aylık fiziki takip sonucu dev tefeci çetesini çökertti. Operasyonda çok sayıda para, senet ve tapu ele geçirildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince Tefecilik yaptığı tespit edilen toplam 14 şahıs hakkında Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bu suça iştirak eden 12 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Tespitlerin ardından yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 26 şüphelinin tamamı yakalandı. Zanlıların, Polatlı'da kendilerini esnaf-müteahhit-tüccar gibi tanıtan şüpheli şahıslar çeşitli nedenler ile paraya ihtiyacı olan, Bankalardan veya çevresinden borç para bulamayan zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizlerle paralar vererek karşılığında senet aldıkları, vatandaşların borçlarını ödemesine rağmen tefecilerin ellerinde bulundurdukları senetleri iade etmeyip ikinci kez icra yolu ile tahsil ederek vatandaşları ikinci kez mağdur ettikleri, borçlarını ödeyemeyen vatandaşların ise gayrimenkullerini zoraki şekilde ellerinden aldıklarının tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takipler sonucunda şüpheliler hakkında gerekli deliller toplandı. Toplam 26 şüphelinin yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon neticesinde şahısların tamamı yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde 166 adet senet, 5 adet çek, 43 adet tapu, 40 adet sözleşme, 7 adet alacak-verecek defteri ve 200.000 TL'ye yakın para ele geçirilerek el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait Banka hesapları ile 18 araç, 40 tarla, 11 dükkan, 9 daire, 5 arsa ve 2 yatırım hesabı ile birlikte 2 şirket yönetimine el konuldu. Şüpheli şahıslardan 13 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken diğer şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.





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