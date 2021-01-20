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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Polatlı'da araç alev aldı

- Polatlı'da araç alev aldı

-Araç yangınından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Otomobil Yangını Elektrik Kontağı 


- Ankara'nın Polatlı ilçesinde ana cadde üzerinde bir araç alev alarak yandı. Alınan bilgiye göre, olay Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 42 M 7362 plakalı otomobiline binen Kadir Soydan aracı çalıştırdığı anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Sürücü araçtan inerken alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Öte yandan otomobil yangını esnasında yüzlerce meraklı kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yangını meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri meraklıları dağıtmak için uyarıda bulunsa da kimse oralı olmadı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Otomobilin sürücüsü Kadir Soydan, "Marşa bastım, birden gümledi. Can havliyle kendimi dışarı attım. Büyük ihtimal elektrik kontağından oldu diye düşünüyorum" dedi.
(BST-BC -
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