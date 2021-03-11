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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü

Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü

Köpeklerden görüntüler

Yavru Köpek Köpek Katliamı Yavru Köpekler Hırsız Büyükbaş Hayvan 

--Olay yerinden görüntüler
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Polatlı ilçesinde son bir hafta içerisinden 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Ankara Polatlı İlçesi'ne bağlı Basri Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Basri Mahallesi'nde ilk köpek zehirleme olayı 04 Mart Perşembe günü meydana geldi. Bu olayda 14 köpek zehirlenerek öldürülürken, Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Polatlı Belediyesi ekiplerinin incelemeleri sonucu köpeklerin zehirlendiği tespit edildi. Yaşanan köpek katliamının ardından çekilen fotoğraf karesindeki yavru köpeğin zehirlenerek ölen annesinin başından ayrılmaması, gören herkesin yüreğini dağlamıştı. O yavru köpekte 1 hafta sonra zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenen 14 köpeğin sahipli davar köpeği olduğu öğrenilirken, Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı köpekleri zehirleyen kişi yada kişilerin küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızı olabileceği şüphesi üzerinde duruyordu. 1 hafta sonra bu defa yavru köpekler zehirlendi 14 köpeğin öldürülmesinin ardından Basri Mahallesi'ne gelen hayvanseverler bu defa çoğunluğu yavru köpek olan 13 köpeğin daha zehirlendiğini gördü. 8 yavru köpek zehirlenerek ölürken, can çekişen 5 köpek ise veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Köpeklerin, zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Jandarma, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.
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