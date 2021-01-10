Pnömoni hastası ‘hava köprüsü‘ ile Ankara’ya sevk edildi

-Personelin dezenfekte olmasından detay

-Hastanın diğer ambulansa sevk edilmesinden detaylar

-Ankara'ya gidecek hava ambulansının havalanması



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan kronik pnömoni hastası, hava köprüsü sistemi ile Ankara’ya sevk edildi.Erdemli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki pnömoni hastası Halit Cortul, rahatsızlanarak Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan adam, hava ambulansı ile önce Kayseri’ye sevk edildi. Hasta, daha sonra hava köprüsü sistemi ile başka bir hava ambulansı ile tedavi altına alınmak üzere Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



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