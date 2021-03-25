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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın

Plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın

Yangından detay görüntüler

Kimya Trol 

-Dumanlar
-ekipler
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Torbalı ilçesinde Fidanlık Orman Müdürlüğü’ne ait bir depoda yangın çıktı. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçları bulunan depodaki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın, saat 10.00 sıralarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü’ne ait bir depoda meydana geldi. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçların bulunduğu depo, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı.
Yangını göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve vidanjör sevk edildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangında kimsenin zarar görmediği öğrenildi.
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