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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Plastik leğen ve poşetlerle kaydılar

Plastik leğen ve poşetlerle kaydılar

Çocukların karda kayması

Kar Eğlencesi Kar Yağışı 

-Yetişkinlerin karda kayması
-Kardan adam yapılması
-Kar topu oynanması
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Çocuklar gibi büyüklerde karda kaymanın keyfini çıkarttı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde çocuklar ve büyükler plastik leğen ve poşetlerle ayarak karın keyfini çıkarttı. Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük Mezrasında kar yağışı eğlenceye dönüştü. Çocuklar gece başlayan ve 20 santimetreyi geçen karda kartopu oynayıp karda kaymanın tadını çıkarttı. Çocuklar kayak olmadığı için evden getirdikleri plastik leğen ve poşetlerle kaydı. Çocukların kar eğlencesine büyüklerde eşlik ederek, onlarda kaydı. Çocuklar, günlerdir bekledikleri kar yağdığı için çok mutlu olduklarını belirterek, karda kaymanın tadını çıkarttıklarını ifade ettiler.
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