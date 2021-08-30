Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

VATANDAŞ CEP TELEFONU KAYDI

Fabrika Yangın İmalathane Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-YANGIN SOĞUTMA GÖRÜNTÜLERİ
-YANGIN SONRASI DETAY

( MANİSA )- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde yangın çıktı- Maddi hasarın meydana geldiği yangında büyük panik yaşanırken 50 bin plastik kasa kül oldu MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 50 bin plastik kasa kül oldu. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki plastikler biranda alev aldı. Plastiklerin hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın paniğe neden olurken imalathanedeki 7 işçi yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangının diğer işletmelere ve fabrika binasına sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken 50 bin plastik kasanın yandığı ve maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangının önce bahçedeki kuru otlardan çıktığı ardından da plastik kasalara sıçradığı ihtimali üzerinde durulurken Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (SC-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement