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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında

Fabrika Gökyüzü Geri Dönüşüm Yükselen 

-gökyüzüne yükselen dumandan görüntüler

( ADANA )- Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ADANA

- Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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