Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

( ADANA )- Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ADANA
- Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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