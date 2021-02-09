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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın

Plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın

YANGINDAN DETAYLAR

( BURSA )- Polisin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü BURSA

Gard Polis Fabrika Bild Polis Ekipleri 


- Bursa’nın Kestel ilçesinde plastik enjeksiyon için kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Polisin dikkati yangının büyümesini önledi. Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Balıkçı Ali Caddesi üzerinde plastik enjeksiyon kalıp fabrikasında elektrik kablolarının rüzgarda şase yapması sebebiyle yangın çıktı. O sırada devriye gezen polis ekipleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.
(BRK-
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