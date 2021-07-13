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Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler

Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler

Plastik atık toplayan çocuğun pet şişe ile oyunu

Kamera Oğlan Bisiklet Kağıt Toplayıcısı 

-Çocuğun bisikletine düzenlemesi
-Pet şişeleri bisikletteki poşete yerleştirmesi

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde plastik atık ve kağıt toplayıcısı bir çocuğun bisikletini park edip topladığı pet şişe ile oynaması duygu dolu anlar yaşattı.Karacaoğlan Mahallesi Aki Sokak'ta sabah saatlerinde plastik atık ve kağıtları bisikleti ile toplayan çocuk, işine mola verip topladığı pet şişe ile oynamaya başladı.
Pet şişeyi asfalta dik bir şekilde atmaya çalışan çocuk, atışları başarılı olunca oldukça mutlu oldu. Azimle dakikalarca şişeyi dik bir şekilde atmak için mücadele eden çocuğun o anları kameralara yansıdı.Oyununu bir süre sonra sonlandıran çocuk, bisiklet üzerindeki çöp poşetine pet şişeleri yerleştirerek bölgeden ayrıldı.
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