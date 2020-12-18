Plakadaki şaşırtan düzenek polis denetiminde ortaya çıktı

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( ŞANLIURFA )- Plakaya açılır kapanır düzenek yapan tır sürücüsüne 2 bin 206 lira ceza kesildi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da tırın plakasının okunmasını engellemek amacıyla açılır kapanır düzenek yaptığı belirlenen tır sürücüsüne 2 bin 206 lira cezası kesildi. Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun kent merkezi girişinde uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ön plakası olmayan bir tırı durdurdu. Plakadaki düzeneği fark eden polis memurları tespit amaçlı cep telefonuyla görüntü kaydı almaya başladı.

Ekipler, sürücüden ehliyet, ruhsat ve takograf kaydı isterken, aracın ön tarafındaki plaka düzeneğini açık unuttuğunu fark eden sürücü İ.K., plakayı görünür yaptı. Bu anlar ise görüntülere yansıdı. Trafik polisi, aracın dorse kısmında yaptığı kontrollerde ise burada da plakanın okunmaması için son harf kısmının silinebilir bir maddeyle beyaz renge boyandığını tespit etti. Plaka düzeneği sökülürken, sürücü İ.K.'ye plakaların kapatılması ile takograf kullanmamaktan 2 bin 206 lira ceza uygulandı.



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