Plajlar bayram tatilinde doldu taştı

-Plajdaki kalabalık

-Sahildeki şezlonglar ve kalabalıktan görüntüler

-Denize girenlerden görüntü

-Denizdeki tatilcilerden görüntüler

-Cankurtaranın görüntüsü

-Sahildeki çocuklardan görüntü

-Kızkalesinin görüntüsü

-Plajdaki kalabalıktan görüntüler

-Susanoğlu Halk Plajı Sorumlusu Utku Korkmaz'ın açıklamaları

-Tatilcilerle röportajlar

-Güneşlenen tatilcilerin görüntüleri

-Denizdeki insanlardan görüntüler

-Tatilcilerle röportaj

-Denizden ve plajdan görüntüler



( MERSİN -DRONE)- Özellikle Erdemli-Silifke arasındaki plajlara yoğun ilgi gösteren tatilciler, tatil boyunca deniz ve güneşin tadını çıkardı MERSİN



- Mersin'de plajlar 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. Özellikle Erdemli-Silifke arasındaki plajlara yoğun ilgi gösteren tatilciler, tatil boyunca deniz ve güneşin tadını çıkardı.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen 12 halk plajı, Kurban Bayramı tatili süresince tatilci akınına uğradı. Görevlilerin 24 saat temizlik çalışması gerçekleştirdiği plajlarda vatandaşlara keyifli bir tatil geçirebilmeleri amacıyla birçok olanak sağlandı.9 plajın sayısı bu yaz 12’ye yükseldiKızkalesi ve Susanoğlu’nda toplam 3 mavi bayrağa sahip Büyükşehir Belediyesinin 12 halk plajında bayram hazırlıkları günler öncesinden tamamlandı. Kızkalesi, Susanoğlu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy’dan oluşan toplam 9 plajla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bu yaz Akkum, Limonlu ve Kocahasanlı Doğu plajlarını da işletmeye başlayarak, bu sayıyı 12’ye çıkardı.Plajlar yerli ve yabancı tatilcileri ağırladıTemizlik ve güvenliğiyle dikkat çeken Mersin'in plajlarına 9 günlük bayram tatilinin ilk gününden itibaren tatilciler akın etti. Plajların girişinde çevre illere ait plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekerken, plaj bölgelerinde çok sayıda yurt dışı plakalı araç da yer aldı. Kentin doğusundan batısına yolculuk eden tatilcilerin ilk durağı genellikle Yemişkumu Halk Plajı olurken, D-400 Karayolu üzerinden devam eden birçok tatilci ise soluğu turizmin gözdesi Kızkalesi’nde aldı. Susanoğlu Halk Plajı ise sahip olduğu 2 mavi bayrakla bu yıl da binlerce tatilcinin vazgeçilmez tatil mekanları arasında yer aldı.Plajlarda konserler de düzenlendiTatilcilere sosyal mesafeli adalarda düzenli olarak dezenfekte edilen şezlong ve şemsiye imkanının yanı sıra duş, soyunma kabini ve WC olanağı da sunuldu. Plajlarda yer alan kafelerde ise soğuk içecek çeşitlerinin yanında atıştırmalık ürün satışlarıyla tatilcilere hizmet verildi.

Cankurtaranların da görev aldığı plajlarda bayramın belirli günlerinde düzenlenen konserler, tatil coşkusunu artırdı.Plaj görevlileri 24 saat temizlik çalışması yürüttüGörevlilerin plajlarda sağladığı güvenli ortam ve güler yüzlü hizmet tatilciler tarafından takdir toplarken, temizlik konusunda da Mersin'in plajları tatilcilerden tam not aldı. Görevliler, 24 saat temizlik çalışması yürüterek, tatilcilerin oluşturduğu atıklardan oluşan çöp yığınlarını tamamen ortadan kaldırdı.“Bayramı çok yoğun şekilde geçirdik”Denizkızı Turizm A.Ş.’de görevli Susanoğlu Halk Plajı Sorumlusu Utku Korkmaz, bayramda yaşanan yoğunlukla ilgili şunları söyledi: “Bayramı çok yoğun şekilde geçirdik. Vatandaşlarımıza Susanoğlu sahilinde hizmet etmeye çalıştık. Sahilimiz yıl geçtikçe, gün geçtikçe çok ilgi görüyor. Yapılan hizmetten vatandaşlarımız memnun kalıyor olmalı ki, her gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Temizlik konusunda da gece-gündüz, 24 saat çok büyük bir çaba sarf ettik. Sürekli temizlik yaptık. Temizliğe büyük hassasiyet gösterdik.”Mersin'in plajlarını tercih eden tatilciler ise deniz, güneş ve kumun yanında sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

