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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
PKK/YPG'li teröristlerden algı operasyonu

PKK/YPG'li teröristlerden algı operasyonu

yangın görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Gesi Teröristler 


- PKK/YPG'li teröristler, Suriye Ayn İsa bölgesindeki farklı noktalarda yangın çıkararak bölgeyi TSK'nın vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn İsa bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde yangın çıkartan PKK/YPG'li teröristlerin hedefi, TSK'nın "sivil halkın hedef aldığı" yalanını dünyaya yaymak. (DY-
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