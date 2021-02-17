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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı

- PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı

-Saldırı sonrası görüntü

( AFRİN ) AFRİN

Roketli Saldırı Hastane Terör Örgütü Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Afrin'deki sivil yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Saldırı nedeniyle evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi.
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