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PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı

PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk oluşu

Sosyal Medya Propaganda Örgüt Propagandası Gözaltı Terör Örgütü 

-Sağlık kontrolünden geçirilişleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da terör örgütü lehine slogan attıkları ileri sürülen 2 kişi ile örgüt propagandası iddiasıyla aranan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğer 2’si serbest kaldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturmalarda, 2 Ağustos’ta Sultangazi ilçesinde örgüt lehine yasadışı slogan attıkları ileri sürülen 2 şüpheli ile propaganda faaliyetinde bulunduğu iddia edilen 1 kişiyi yakın takibe aldı. Sorguları Terörle Mücadele Şubesinde yapıldı Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde bu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Polisin operasyonu sonucu Sultangazi ilçesinde yasadışı slogana atan Y.A. ve Z.A. adlı PKK üyesi 2 kişi yakalandı. Zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Aynı örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle aranan ve PKK’nın uzantılarından olduğu belirtilen sözde ‘Ateşin Çocukları’ adlı illegal yapıyı övücü nitelikte sosyal medya paylaşımlarında bulunan A.A.D. isimli 1 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sosyal medyada örgüt propagandası yapan zanlı tutuklandı Yakalanan şüphelilerden A.A.D., 2 Ağustos’ta adli makamlara sevk edildi. Sosyal medyada söz konusu illegal örgütü övücü nitelikte ifade kullanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Yakalanan diğer 2 şüpheli; Y.A. ve Z.A. ise polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Her iki şüphelinin ‘Adli Kontrol Şartı’ ile serbest bırakıldıkları öğrenildi. (SK-YM-SO-Y)
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