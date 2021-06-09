PKK’ya yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı



- İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor’un da olduğu 7 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında 6 yıl önce Bahçelievler’de meydana molotof kokteyli/bombalı saldırı olayına karışan örgüt üyelerinin de yer aldığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı 8 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Söz konusu soruşturma kapsamında örgütün sokak yapılanmasına yönelik 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor’un da olduğu 7 şüpheli yakalanmıştı. Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde örgütün faaliyetleri Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre operasyonun detayları da gün yüzüne çıktı. Yakalananlar arasında 6 yıl önce Bahçelievler’de meydana molotof kokteyli/bombalı saldırı olayına karışan örgüt üyelerinin de bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca Suriye’nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı öncesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Afrin bölgesinde faaliyet gösteren örgüt mensupları ve faaliyetleri hakkında bilgiler içeren materyallerde adı geçen, örgüt saflarında silahlı faaliyet yürüttükten sonra İstanbul’a sızan kişiler ile örgütün kırsal alanına eleman aktaran yardım ve yataklık şüpheliler de bulunuyor. İstanbul Bahçelievler’deki eylemde parmak izleri bulunuyor Birbirleri arasındaki iletişim tedbirinde suç unsuru görüşmeleri tespit edilen zanlılar da yakalananlar içinde yer alıyor. 26 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana gelen molotof kokteyli/bombalı saldırı olayında elde edilen deliller ışığında, materyaller üzerinde alınan parmak izi eşleştirmeleriyle tespit edilen örgüt üyelerinin bir kısmı da gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade ediliyor. Zanlıların sorgularına başlandı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabaha karşı 8 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Bor’un da olduğu 7 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan Mehmet Sait Bor ile birlikte diğer 6 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor. (SK-YM-

