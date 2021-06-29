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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
PKK’ya ait tuzaklanan EYP’ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor

PKK’ya ait tuzaklanan EYP’ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor

EYP'lerin imha edilmesinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Terör Operasyon Terör Örgütü 


- Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler, Mehmetçik tarafından tespit edilerek tek tek imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler tespit edilerek imha ediliyor” ifadelerine yer verildi.
(MC-
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