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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
PKK ve DEAŞ’ın kirli işbirliği Edirne’de ortaya çıktı

PKK ve DEAŞ’ın kirli işbirliği Edirne’de ortaya çıktı

Jandarma ekipleri

Adli Kontrol Jandarma Yurt Dışı Kabiliyet Terör Örgütü 

-şahısların getirilişi
-detaylar

( EDİRNE )- Ergani DBP ilçe başkanın da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı EDİRNE

- Edirne’de, Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK, 1’inin DEAŞ/ El-Kaide terör örgütlerine üye olma suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Botla Yunanistan’a geçeceklerdi Geçmişte PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşı ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan’ın “DEAŞ ile işbirliği yapılması” yönünde örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimat, Edirne’de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktı. Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Amansız takiple kaçmalarına izin verilmedi Kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan PKK/KCK terör örgütü, şehir merkezinde de jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde kalan örgüt mensupları yurtdışına kaçmak için arayış içerisine girdi. Uzunköprü sınır hattında yakalandı Yurt dışına kaçmak isteyenler arasında eski Ergani DBP İlçe başkanının da bulunduğu hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından işlem yapılan (3) şahıs, Meriç nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takip ve operasyon neticesinde 12 Ocak 2021 tarihinde Uzunköprü sınır hattında yakalandığı öğrenildi. 2’si tutuklandı, 1’ine yurt dışına çıkma yasağı konuldu Adli mercilere sevk edilen şahıslardan; 2’si PKK/KCK terör örgütüne, diğerinin ise, DEAŞ/ EL-KAİDE terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılmış olduğu tespit edildiği bildirildi.
Çıkarıldıkları mahkeme tarafından (2) şahsın tutuklandığı ve (1) şahsın ise yurtdışına çıkma yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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