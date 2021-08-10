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PKK terör örgütü propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
PKK terör örgütü propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı

PKK terör örgütü propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı

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( VAN ) VAN

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- Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda “PKK terör örgütü propagandası yaptığı” tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda İşlemleri tamamlanan şahılar adli mercilere sevk edildi. (Sİ-ŞAK-
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