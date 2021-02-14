PKK tarafından kaçırılan çocuklarından 6 yıl sonra acı haberi aldılar

-Semih Özbey'in cenazesinin çıkarılışı

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-Baba Özbey'in açıklamaları arşivden eklenecek



( MALATYA )- Anne Sadiye Özbey, Diyarbakır anneleri eylemine katılmıştı MALATYA



- 17 Eylül 2015 tarihinde görev yeri olan Rize İl Jandarma Komutanlığına giderken Tunceli’de kaçırılan Astsubay Semih Özbey de teröristlerce şehit edilen askerlerin arasında yer alıyor. Çocuklarının serbest bırakılması için büyük uğraş veren aile ise 6 yıl sonra gelen şehit haberi ile yıkıldı. Anne Sadiye Özbey, 2 yıl önce Diyarbakır anneleri ile eyleme katılmıştı.Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara Bölgesinde teröristlerin şehit ettiği 13 asker ve polis içerisinde yer alan Malatyalı Astsubay Semih Özbey’in ailesi acı haber ile yıkıldı. Cenazelerin getirildiği Malatya Adli Tıp Morgunda çocuklarının naaşını tespit eden aile, gözyaşlarına hakim olamadı.Şehidin babası, Malatya Ticaret Borsası eski başkanı Gürsel Özbey, oğlunun kimliğini tespit ettikten sonra adli tıp kurumundan ayrılırken, basın mensuplarının sorusuna ‘Yıllarca neler çektiğimi siz bilirsiniz’ derken anne Sadiye Özbey de güçlükle ayakta durabildi.Çocuklarının serbest bırakılması için mücadele eden aile, en son Diyarbakır’da HDP il binası önündeki evlat nöbetine de katılmıştı. 2019 yılında evlat nöbetine 8’inci aile olarak katılan anne Sadiye Özbey, “Biz yaşayan ölüyüz, biz Semih'imizi istiyoruz, Semih'imi almadan buradan gitmeyeceğim ve burada kalacağım. Semih Tunceli Pülümür yolundan özel arabası ile giderken önünü kesip Semih’i alıp götürüyorlar. 4 yıl oldu o günden beri sürekli çalmadığımız kapı kalmadı” diye açıklama yapmıştı.Özbey ailesinin tek erkek çocuğu olan Semih Özbey’in otopsi işlemlerinin ardından Türk Bayrağına sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı morguna götürüldü. Şehit için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.Öte yandan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Malatya’ya geldi.



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