PKK şüphelisi 7 kişi hakkında gözaltı kararı

-Evlerde yapılan aramalar -Gözaltına alınan şüpheliler -Detaylar
( İSTANBUL )- Operasyon polis kamerasında İSTANBUL
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlar polis kamerasında yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda haklarında PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde ifade, fotoğraf teşhisi bulunan 7 şüpheli tespit edildi. Haklarında iletişim tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmeleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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