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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye sev edilmesi

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı belirlenen C.Y. ve Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dilovası, Körfez, ve Kartepe ilçelerinde, operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda C.Y. ve Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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