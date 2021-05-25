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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
PKK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli serbest

PKK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli serbest

Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkış görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Teröristler Yardım ve Yataklık 


- İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 7 şüphelinin 6’sı serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs’ta bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonlarda, örgüte eleman sağladığı iddia edilen eski HDP Esenler İlçe Başkanı N. B.Ö. ile birlikte PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a gelen teröristlere yardım ve yataklık eden, metropollerdeki sokak eylemlerine katıldıkları ileri sürülen 7 kişi yakalanmıştı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan şüpheliler dün akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 6 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
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