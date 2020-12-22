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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı

PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı

DETAYLAR

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Akalan Yakalama Kararı Terör Örgütü 


- Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK Terör Örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör Örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli'den 12'si yakalandı. Balıkesir merkezli Bursa, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, 3 kişinin ise yakalanma çalışması sürüyor.
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