Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçi toprağa verildi - VAN

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçi toprağa verildi - VAN

- PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mehmet Reşat Keskin'in Eski Eminpaşa Camisi önünde düzenlenen cenaze töreni - Şehit işçi Mehmet Reşat Keskin'in naaşının alana getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması - Şehit işçi Mehmet Reşat Keskin'in naaşının cenaze aracına taşınmasıPKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçi Van 'da toprağa verildiVAN (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan üç işçiden Mehmet Reşat Keskin'in cenazesi memleketi Van 'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Keskin'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Van 'ın Edremit ilçesine getirildi.
Eski Eminpaşa Camisi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından İl Müftü Vekili Sacid Emiri cenaze namazı kıldırdı.Cenaze namazının ardından 3 çocuk babası Keskin'in cenazesi, Eski Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Keskin'in yakınları katıldı.
Törenin ardından Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı diledi. - OlayDerecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.

Başsağlığı İş Makinesi Cenaze Namazı Cenaze Aracı Yol Çalışması 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı