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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
PKK'lı teröristlere ait mühimmatlar böyle imha edildi

PKK'lı teröristlere ait mühimmatlar böyle imha edildi

ele geçirilen malzemelerin imhası

( VAN )- Van’da PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat el geçirildi VAN

El Bombası Jandarma Terör Örgütü Teröristler 


- Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 2 adet el bombası ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir” denildi.
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