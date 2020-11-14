PKK'lı teröristlere ait mühimmatlar böyle imha edildi



- Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 2 adet el bombası ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir” denildi.



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