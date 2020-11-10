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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi - BİTLİS

PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi - BİTLİS

- Lav silahlarının imha edilmesi Bitlis 'te PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı bulunduBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülmüş 4 lav silahı ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mutki ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi, silah ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.Bu kapsamda, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020 - 2021 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Operasyonda Mutki'nin Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü 4 lav silahı ele geçirilmiştir. Lav silahları, Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir."Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Lav Silahı Terör Örgütü Teröristler 

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