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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
PKK’lı terörist 4 kilogram patlayıcıyla yakalandı

PKK’lı terörist 4 kilogram patlayıcıyla yakalandı

imha anı

Güvenlik Güçleri Akalan Cep Telefonu Terör Örgütü Teröristler 

-zanlıların görüntüsü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 kişi yakalandı. Bu kişilerden birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirlenirken, şahsın çantasında 4 kilogram patlayıcı bulundu.Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka'dan Türkiye'ye eylem yapmak için teröristlerin geleceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, Şehit Teğmen Özkul Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı. Gruptaki bir kişinin PKK/YPG mensubu olduğu öğrenilirken, teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogramlık patlayıcı ile cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Patlayıcı, bomba imha ekiplerince güvenli şekilde imha edildi.Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.
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