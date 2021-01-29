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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
PKK/KCK terör örgütünün hücre yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün hücre yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Ekibin operasyona çıkması

Akalan Terör Örgütü Trol Sivil Savunma 

-Arama yapılması
-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Detay

( VAN ) VAN

- Van merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütü sivil savunma birlikleri (YPS) hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütü YPS hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa yönelik Van merkezli Şırnak, Ankara ve İstanbul’da 29 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 15 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
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