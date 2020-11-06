Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı - ADANA

PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı - ADANA

- Zanlıların emniyetten çıkarılması Adana 'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 30 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK ile iş birliği yapan ve örgüte yardım edenlere yönelik 5 zanlıyı yakaladığı operasyon kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.Zanlıların kimliğinin, Kuzey Irak'ta öldürülen teröristlerin üstünden çıkan şifreli notlarda yapılan inceleme sonucunda belirlendiği ve şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında yer aldıkları öne sürüldü.Terör örgüyü PKK/KCK'ya katılacakların kırsal alana gitmesine yardım ettikleri ileri sürülen zanlıların, örgütün dağ ve şehir yapılanması arasında iletişimi sağladıkları öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. ve Ş.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis, terör örgütü PKK/KCK ile iş birliği yapan ve örgüte yardım edenlere yönelik 30 Ekim'de özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlemiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Teröristler Özel Harekat Polisleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı