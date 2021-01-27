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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
PKK/KCK’nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

PKK/KCK’nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Zanlıların göruntusu

( ANKARA ) - ANKARA

Akalan Yazılı Açıklama Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile yakalanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sözde Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi üyeliklerine seçildikleri ve terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmaları ile arama/suç unsurlarına el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde devam edildiği ifade edildi. (AS-SO-Y)
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