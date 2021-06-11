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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
PKK/KCK'nın cezaevi yapılanması şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

PKK/KCK'nın cezaevi yapılanması şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Akalan Terör Örgütü 

-Detay

( KOCAELİ )- HDP’li eski eş başkanın da aralarında olduğu şüpheliler yüzlerini kapatmaya çalıştı KOCAELİ

- Kocaeli merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında HDP Van Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Mustafa Avcı'da aralarında olduğu 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK Terör örgütünün cezaevi yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Kocaeli merkezli, Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul ilinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP Van Büyükşehir Belediye eski eş başkanı Mustafa Avcı'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 kişi, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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