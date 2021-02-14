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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
PKK'dan kaçıp teslim olan genç kız 5 yıl sonra Bursa'daki ailesine kavuştu

PKK'dan kaçıp teslim olan genç kız 5 yıl sonra Bursa'daki ailesine kavuştu

- Genç kızın ailesiyle görüşmesi

Genç Kız Katar Kamera Terör Örgütü İstihbarat 

-- Adliyeye sevk edilmesi

( BURSA )- Terör ve istihbarat ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak kurtulan genç kız, Irak'tan alınıp getirilmesinin ardından ailesine kavuştu BURSA

- PKK terör örgütüne katılan genç kız, Bursa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından ailesiyle birlikte 5 yıl süren ikna çabaları sonucu örgütten kaçarak teslim oldu. Özel ekip tarafından Irak'tan alınıp getirilmesinin ardından ailesine kavuşan genç kızın duygusal anları kameralara yansıdı.Bursa'dan 19 yaşında evden kaçarak PKK terör örgütüne katılan genç kız, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından ailesiyle de görüşülerek 5 yıl süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olması için ikna edildi. Örgütten kaçarak kurtulmayı başaran genç kız, özel olarak kurulan ekip tarafından Irak'tan alınıp Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Burada ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşmanın ardından genç kızın annesi, ''Devletimden Allah razı olsun. PKK kahrolsun. Devletim gecesini gündüzüne katarak aç susuz ailemin yapmadığını bana yaptı'' dedi.
Emniyette işlemleri tamamlanan genç kız, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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