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PKK’dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
PKK’dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

PKK’dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

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( HAKKARİ )- Hudut hattında teslim olan terörist, sorgunun ardından ailesiyle bir araya getirildi HAKKARİ

Sosyal Medya Terör Terörist Terör Örgütü Teslim Olan Terörist 


- PKK terör örgütünden kaçan bir terörist, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teslim olduktan sonra ailesiyle bir araya getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK’dan kaçan bir teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekete çektiği belirtildi. Teröristin Yüksekova’daki ailesine ulaşarak ikna çalışması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, “Hudut hattında teslim olan terörist, sorgunun ardından ailesiyle bir araya getirildi” denildi. (MSA-Y)
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