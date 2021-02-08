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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı

- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı

-Saldırı sonrası olay yerinden görüntüler

Roketli Saldırı Hastane Terör Örgütü Saldırı Sivil Savunma 

--Saldırı anı

( EL BAB ) EL BAB

- Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye’nin El Bab kentine roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 9 sivil yaralandı. Suriye’nin El Bab kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 adet roketin kentte bulunan bir okula ve camiye isabet ettiği bildirildi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 9 sivil yaralandı. Roketlerin düştüğü bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1’inin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.
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