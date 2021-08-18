- PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı



- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ülkenin kuzey batısında, Halep iline bağlı Afrin ilçesine yönelik bir topçu saldırısı düzenledi.

En az 10 topçu ile gerçekleştirilen saldırıda farklı mahallelerin isabet alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken bazı evlerde saldırı nedeniyle yangın çıktı. Ekipler, saldırıda yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

