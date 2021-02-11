Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada

-Tartışma ve kavga çıkası

-Şahsın darp edilmesi

-Köşeye sıkıştırılıp dövülmesi

-Peçete kutusunun atılması

-Şahsın iş yerinden çıkartılması



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kasımpaşa’da pizzacıya gelen bir şahıs içeride yemek yiyen çalışanları uyarınca dayak yedi- Kavga esnasında peçete kutuları havada uçuştu İSTANBUL



- Kasımpaşa’da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek yiyen çalışanları uyarınca tekme ve yumruklarla darp edildi. Peçete kutusunun havada uçuştuğu kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Beyoğlu Kasımpaşa’da geçtiğimiz günlerde saat 00.25 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde cadde üzerindeki pizzacıya geldi. İçeriye giren şahıs sipariş vermek istediğini söyledi.



Ancak çalışanlar al-götür servisin saat 20.00’den sonra olmadığını söyleyerek telefondan veya internetten sipariş vermesi gerektiğini belirtti.

Çalışanları uyarınca darp edildi Bunun üzerine duruma sinirlenen şahıs çalışanlara, masada oturup yemek yemelerinin yasak olduğunu söyledi.



O andan itibaren başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklu kavgaya bıraktı. Çalışanların saldırdığı şahıs, köşeye sıkıştırılarak dakikalarca darp edildi. Kavga esnasında çalışanlardan biri eline aldığı peçete kutusunu şahsa fırlattı. Kavganın ardından şahıs iş yerinden çıkarak kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



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