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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada

Pizza siparişi verip cep telefonu çalan hırsız kamerada

-Güvenlik kamerası-

Market Kamera Sigara Hırsız Cep Telefonu 

-Hırsızın gelmesi
-Pizza siparişi vermesi
-İçeride beklemesi
-Çalışanların gitmesi
-Telefonu çalması
-İşyerinden çıkması

( İSTANBUL - Özel)- Kadıköy’de bir şahıs pizza siparişi verdikten sonra çalışanın cep telefonunu çaldı İSTANBUL

- Kadıköy’de şapkalı ve cerrahi maskeli bir şahıs, pizza siparişi verdikten sonra içeride beklediği esnada tezgahta duran 4 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çalışan ise hırsızdan şikayetçi oldu. Olay, geçtiğimiz 8 Ekim Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Caferağa Mahallesi’ndeki bir pizzacı da meydan geldi. Edinilen bilgiye göre şapkalı ve cerrahi maskeli kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerindeki pizzacıya girerek sipariş verdi. Telefonun ilk taksitini bile ödememiş Siparişin ardından 10 dakika bekleyen şahıs, iki erkek çalışanın işyerinden çıkmasını bekledi. Bir süre sonrası iki çalışanın dışarıyı çıkmasını fırsat bilen şahıs, üçüncü çalışanın da pizza ile uğraşmasını fırsat bilerek tezgahın üstünde duran 4 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahıs ardından markete sigara almaya gidiyorum diyerek işyerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Çalışan telefonunu geçen hafta taksitle aldığı ve ilk taksitini bile ödeyemediği ortaya çıktı. Çalışan polise şikayetçi oldu Olayın ardından telefonunu bulamayan çalışan, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri inceleyen çalışan telefonunun pizza siparişi veren şahsın çaldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışan kayıtlarla birlikte polise şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. (DCC-
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