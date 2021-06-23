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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi

Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi

Polis kamerasından kaçak tır lastiklerinin bulunması

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Kaçak Akalan Altın Gözaltı Akaryakıt İstasyonu 


- Eskişehir’de kaçak yollarla taşındığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet tır lastiği ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak yollarla nakledildiği tespit edilen ürünlerin ele geçirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında bir akaryakıt istasyonunda yapılan aramalarda; 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan ele geçirilen tır lastiklerinin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi. (AFÇ-Y)
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