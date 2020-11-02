Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Görüntü Dökümü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Metamfetamin 

- -Yakalanan uyuşturucu sergilenmesinden detay
- -Narkotik ekip köpeklerinden detay
- -Yakalanan uyuşturucu maddesinden detay
- -Emniyet tabelasından detay
- - Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç röportaj
- -yakalanan uyuştucu aracından detay
- -Uyuşturucunun saklandığı gizli bölmeden detay
- -Narkotik ekipleri uyşturucuyu çıkarmasından detay

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hakkari Yüksekova’dan Batman’a getirilen, buradan da batı illerine sevkiyatı yapılması planlanan 55 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesinin Türkiye’de ilk kez bu kadar yüklü analiz çalışması sonucu araçta ele geçirildiği öğrenilirken, konu ile ilgili de 1 kişi tutuklandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik son 10 ayda 581 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 877 kişiye adli işlem, 114 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 10 ayda, 1 ton 25 kilo esrar, 83 kilo 448 gram metamfetamin, 11 bin 615 adet uyuşturucu hap, 384 gram eroin, 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç yaptığı açıklamada “İlk olarak net bir cevap veremiyorum ancak arkadaşlarımızın analiz çalışması neticesinde elde edilen araçta yakalanan yüklü miktar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız tarafından yapılan analiz sonucu aracın takibi neticede Kozluk ilçemiz civarında durdurulması neticesinde aracın içerisinde 55 kilo met dediğimiz met amfetamin uyuşturucu madde yakalandı. 2 şahıs bir çocukla beraber gereği yapıldı. Adli süreç şuanda devam ediyor. İlk günden geldiğimizden itibaren bakanımızın, genel müdürlülüğümüzce bu konudaki hassasiyetimizi hepimiz biliyoruz. Uyuşturucuya geçit yok dedik. İlimizdeki gençleri zehirlemeye müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Bu manada ilgili arkadaşlarımız bizi de mahcup etmediler şuan itibariyle 1 ton üzerinde uyuşturucu madde ve diğer maddeler olmak üzere çok ciddi yakalamalar yaptık. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz. Bakanımızın talimatıyla başladığımız bir konu var 'en iyi narkotik polisi anne' diye sloganlaştırdığımız inşallah yakın zamanda tanıtımı yapmak kaydıyla bu tür insanlarımızı uyuşturucu dediğimiz maddeden uzaklaştırmaya, gençlerimizi bu manada korumaya çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
(OA-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı