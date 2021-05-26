Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak alkol ve sigaralar böyle imha edildi

-Ekiplerin çalışymalarından genel ve detay görüntüler

-Malzemelerin imha edilmesi ve detaylar



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte içkiler ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde 100 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen 2 kamyon dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütün oluşan malzemeler Akkent mahallesinde bulunan hafriyat alanına götürüldü. Piyasa değeri 10 milyon TL olan 2,5 ton tütün ve tütün mamülü, bin 291 paket kaçak sigara, 2 milyon 180 adet boş makaron, 147 bin 500 adet dolu Makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 ton 190 litre kaçak içki, 31 adet viski aroması, 64 adet plastik bidon, 1 adet süzgeç, 3adet huni, 1 adet enjektör, 2 adet plastik öiçüm pipeti, 1adet alkol ölçer derece,1 adet sıvı ölçer, 1adet sürahi, 502 adet değişik ebatlarda pet şişe, 150 adet şişe kapağı, 155 adet alkollü içki şisesi kapak bilyesi, 560 adet boş alkollü içki şisesi ve 2 adet damacana görevli heyet gözetiminde imha edildi. (MMY)

